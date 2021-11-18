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Rystad Energy: Цена безубыточности новых нефтяных проектов за год упала на 8%

Rystad Energy: Цена безубыточности новых нефтяных проектов за год упала на 8% Средняя цена безубыточности для новых нефтяных проектов в мире за год снизилась до 47 долларов США за баррель.
Энергетика
18 ноября 2021 г. 10:49
Rystad Energy: Цена безубыточности новых нефтяных проектов за год упала на 8%

Средняя цена безубыточности для новых нефтяных проектов в мире за год снизилась до 47 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на Prime, это посчитали аналитики Rystad Energy.

"Средняя цена безубыточности для новых нефтяных проектов за год снизилась до около 47 долларов США за баррель — это на 8% ниже по сравнению с прошлым годом и на 40% ниже по сравнению с 2014 годом", — говорится в материалах агентства.

Отмечается, что шельфовые глубоководные проекты остаются одним из наименее дешевых источников нового производства. При этом для существующих проектов по добыче сланцевой нефти этот показатель падал с 82 долларов США за баррель в 2014 году до 47 долларов США в 2018 году и до 37 долларов США за баррель в текущем году.

"Наша кривая стоимости добычи жидких углеводородов показывает: чтобы добывать в 2030 году 100 млн баррелей нефти в день, в 2014 году нефть должна была стоить 100 долларов США за баррель…. К 2018 году необходимая цена на нефть была близка к 55 долларам США за баррель, а в 2020 году она опустилась до 45 долларов США за баррель", — говорится в обзоре.

Последняя оценка агентства остается неизменной, и необходимая цена на нефть для производства 100 млн баррелей в день в 2030 году составляет 45 долларов США. Неизменность оценки, несмотря на снижение цены безубыточности, связана с тем, что потенциал добычи на 2030 год упал из-за санкций и консервации сланцевых проектов.

По оценкам Rystad Energy, в 2014 году потенциал добычи углеводородов на 2030 год составлял 104 млн баррелей в сутки. В 2018 году он вырос до 135 млн баррелей в сутки благодаря потенциалу сланцевых проектов в США. Однако из-за снижения деятельности из-за пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 году он был пересмотрен вниз до 116 млн и 113 млн баррелей в сутки.

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