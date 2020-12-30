Руслан Алиев: "Азеригаз" достиг большинства поставленных целей

Газифицировано много населенных пунктов, в том числе и отдаленные села

В 2020 году ПО “Азеригаз” удалось достичь многих поставленных целей, в частности, было уделено внимание своевременной реализации государственных программ по газификации, а также проведению работ по обновлению непригодных для эксплуатации участков существующего газового хозяйства.

Об этом сообщил Report генеральный директор ПО “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев.

По его словам, газифицировано много населенных пунктов, в том числе и отдаленные села: "Обновленная газовая сеть привела к снижению аварийности и, как следствие, к минимизации перебоев в газоснабжении”.

Он отметил, что из 43 населенных пунктов и 43 жилых массивов, газификация которых предусмотрена в регионах Азербайджана в 2020 году, природным газом обеспечены около 5 200 индивидуальных жилых домов в 42 населенных пунктах, около 8 500 индивидуальных жилых домов в 43 жилых массивах.

В целом по городу Баку газифицирован 31 новый жилой массив, охватывающий около 5 500 индивидуальных жилых домов в Хазарском, Бинагадинском, Гарадагском, Сабунчинском и Сураханском районах. Работы по газификации были проведены в поселках Бина, Бузовна, Шувелан, Шаган, Зира и Тюркан Хазарского района, поселках Бинагади и Баладжары Бинагадинского района, поселках Гобустан, Гызылдаш и Локбатан Гарадагского района, поселках Бильгя, Пиршаги, Нардаран, Кюрдаханы, Маштага, Рамана и Забрат Сабунчинского района, поселках Говсан и Ени Сураханы Сураханского района.