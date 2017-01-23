Ровнаг Абдуллаев: Надеемся воспользоваться знаниями и передовым опытом PwC в данной области

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ На прошедшем на прошлой неделе в Давосе Всемирном экономическом форуме состоялась встреча между президентом международной сети фирм PwC Бобом Морицом, гендиректором PwC по Центральной и Восточной Европе Ольгой Григер-Сиддонс, президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и вице-президентом Эльшадом Насировым.

Как сообщает Report со ссылкой на PwC Azerbaijan, на встрече обсудили представляющие взаимный интерес стратегические вопросы и инициативы, провели открытые и эффективные обсуждения на тему развития региональной экономики.

"Всемирный экономический форум создает благоприятные условия для проведения встреч с важными партнерами и клиентами в глобальной сети и обсуждения вопросов стратегии бизнеса и возможностей. Мы остались довольны встречей с господином Абдуллаевым и господином Насировым. Мы придаем важное значение отношениям с SOCAR и желаем продолжения сотрудничества с этой компанией в качестве профессионального консультанта", - сказала гендиректор PwC по Центральной и Восточной Европе Ольга Григер-Сиддонс.

Отметим, что SOCAR доверяет PwC в поддержке реализации программы трансформации компании: “PwC является стратегическим партнером SOCAR и значимость данных отношений отразилась в сути нашей цели, которая заключается в создании доверия в обществе и решении важных задач".

"SOCAR сотрудничал с PwC по ряду значимых проектов в сфере финансов и совершенствования управления. Мы признательны руководству PwC за оказанное нашей стране и компании внимание. Азербайджан приступает к новому этапу экономического развития. SOCAR является неотъемлемой частью новой экономической дорожной карты и мы надеемся воспользоваться знаниями и передовым опытом PwC в данной области", - сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

В заявлении структуры говорится, что SOCAR является для PwC важным международным партнером: "Это в очередной раз отражает внимание и заботу нашей компании в отношении Азербайджана и SOCAR.

Мы продолжим пользоваться глобальной сетью, знаниями и опытом для обретения значимости SOCAR и Азербайджана на этапах стратегии и исполнения".