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Reuters: Саудовская Аравия сократит в июле поставки нефти в Китай

Reuters: Саудовская Аравия сократит в июле поставки нефти в Китай Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение сократить поставки сырой нефти в июле для ряда китайских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в связи с растущим спросом на сырье в мире.
Энергетика
10 июня 2022 г. 16:13
Reuters: Саудовская Аравия сократит в июле поставки нефти в Китай

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение сократить поставки сырой нефти в июле для ряда китайских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в связи с растущим спросом на сырье в мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их сведениям, саудовская компания уведомила по меньшей мере пять азиатских НПЗ, большинство из которых китайские, о том, что в июле она будет поставлять меньше контрактных объемов сырой нефти.

Сокращение поставок вызвано тем, что Китай наращивает импорт российской нефти с крупным дисконтом по отношению к конкурентам из других стран. Кроме того, наблюдается растущий спрос на саудовскую нефть в мире, особенно в Европе в связи с поэтапным отказом европейских государств от сырья из России и поиском новых поставщиков. По словам одного из сингапурских трейдеров, "поставки саудовской нефти на рынок крайне ограничены".

Четыре НПЗ азиатско-тихоокеанского региона получат в июле требуемые объемы поставок. Отмечается, что Saudi Aramco также намерена увеличить поставки нефти на совместный с малайзийской нефтегазовой компанией Petronas НПЗ в Пенгеранге.

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Версия на английском языке Reuters: Saudi cuts crude supply to some Chinese refiners in July

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