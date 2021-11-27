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Разлив нефти произошел после столкновения танкера с судном у берегов Индии

Разлив нефти произошел после столкновения танкера с судном у берегов Индии Нефтеналивной танкер Aviator и контейнеровоз Atlantic Grace столкнулись в заливе Кач у побережья штата Гуджарат на западе Индии.
Энергетика
27 ноября 2021 г. 16:11
Разлив нефти произошел после столкновения танкера с судном у берегов Индии

Нефтеналивной танкер Aviator и контейнеровоз Atlantic Grace столкнулись в заливе Кач у побережья штата Гуджарат на западе Индии.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета The Times of India со ссылкой на власти Гуджарата.

По ее данным, инцидент произошел ночью. Принадлежность судов не уточняется. В результате столкновения жертв и пострадавших нет. Из корпуса получившего повреждения танкера в акваторию залива выливается нефть.

Корабли береговой охраны Индии устанавливают площадь нефтяного пятна и принимают меры к его скорейшей локализации.

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