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Пярвиз Шахбазов назначил своим советником преподавателя Лондонского вуза

Пярвиз Шахбазов назначил своим советником преподавателя Лондонского вуза В Министерстве энергетики Азербайджана произведено новое назначение
Энергетика
11 февраля 2021 г. 11:09
Пярвиз Шахбазов назначил своим советником преподавателя Лондонского вуза
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В Министерстве энергетики произведено новое назначение.

По информации Report, министр Пярвиз Шахбазов назначил Вусала Мусаева своим советником по экономическим вопросам.

До этого назначения В.Мусаев работал заместителем начальника отдела электроэнергетики и энергоэффективности министерства.

Тем самым число советников министра достигло 5 человек. Ранее советниками были назначены Замина Алиева, Джавид Абдуллаев, Вусал Раджабли и Халида Мансимова.

Мусаев получил образование в Азербайджанском государственном экономическом университете и ведущих учебных заведениях Великобритании, а также преподавал в Лондонском университете. В то же время он является одним из пионеров проекта независимых производителей энергии (Independent Power Producer - IPP Project) в области электроэнергетики Азербайджана, который считается одним из крупнейших инвестиционных проектов, вложенных в ненефтяную сферу в нашей стране после нефтяных контрактов.

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov London Universitetinin müəllimini özünə müşavir təyin etdi

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