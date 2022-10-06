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Пярвиз Шахбазов: Имеются большие возможности для новых совместных проектов с Турцией

Пярвиз Шахбазов: Имеются большие возможности для новых совместных проектов с Турцией Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Дёнмезом в рамках проходящего в Стамбуле II Азербайджано-турецкого энергетического форума.
Энергетика
6 октября 2022 г. 16:20
Пярвиз Шахбазов: Имеются большие возможности для новых совместных проектов с Турцией

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Дёнмезом в рамках проходящего в Стамбуле II Азербайджано-турецкого энергетического форума.

Как передает Report, об этом сообщил П.Шахбазов.

"Мы рассмотрели с моим братом Фатихом Дёнмезом деятельность рабочих групп по углеводородам, возобновляемым источникам энергии, энергоэффективности, рынку электроэнергии и вопросам регулирования. Имеются большие возможности для новых совместных проектов", - добавил министр.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: Great opportunities available for new joint projects with Turkiye
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Türkiyə ilə birgə yeni layihələr üçün böyük imkanlar var"

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