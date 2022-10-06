Пярвиз Шахбазов: Имеются большие возможности для новых совместных проектов с Турцией

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Дёнмезом в рамках проходящего в Стамбуле II Азербайджано-турецкого энергетического форума.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Дёнмезом в рамках проходящего в Стамбуле II Азербайджано-турецкого энергетического форума.

Как передает Report, об этом сообщил П.Шахбазов.

"Мы рассмотрели с моим братом Фатихом Дёнмезом деятельность рабочих групп по углеводородам, возобновляемым источникам энергии, энергоэффективности, рынку электроэнергии и вопросам регулирования. Имеются большие возможности для новых совместных проектов", - добавил министр.