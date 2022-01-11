О нас
Report Georgia
Аудио новости

Премьер Ливии распорядился разблокировать нефтяные месторождения

Премьер Ливии распорядился разблокировать нефтяные месторождения Премьер-министр Ливии Абдульхамид Дибейбе распорядился разблокировать нефтяные месторождения юга страны, которые уже три недели закрыты местными вооруженными формированиями.
Энергетика
11 января 2022 г. 10:06
Премьер Ливии распорядился разблокировать нефтяные месторождения

Премьер-министр Ливии Абдульхамид Дибейбе распорядился разблокировать нефтяные месторождения юга страны, которые уже три недели закрыты местными вооруженными формированиями.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Дибейбе принял делегацию формирований, действующих в районе месторождений, и выслушал их требования.

В пресс-службе ливийского правительства отметили, что по итогам встречи премьер распорядился разблокировать нефтяные месторождения "Аш-Шарара", "Эль-Фил", "Эль-Вафа" и "Эль-Хамада".

По данным Министерства нефти Ливии, в 2021 году в стране в среднем добывалось 1,3 млн баррелей нефти в сутки. Из-за перебоев в добыче нефти этот показатель сократился до 730 тыс. баррелей в сутки.

Отметим, что в декабре Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила форс-мажор в отношении экспорта сырой нефти с терминалов Аз-Завия и Меллита.

Такое решение обусловлено тем, что боевики Службы охраны нефтяных объектов закрыли 4 ключевых месторождения, что привело с значительному сокращению добычи углеводородов на месторождениях, в том числе "Аш-Шарара" и "Эль-Вафа".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Libyan PM orders to reopen country's major oilfields

Самое читаемое

МВД предупредило водителей
МВД предупредило водителей
8 января 2022 г. 16:49
В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина
В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина
8 января 2022 г. 12:47
Министерство предупредило предпринимателей, скрывающих реальные зарплаты сотрудников
Министерство предупредило предпринимателей, скрывающих реальные зарплаты сотрудников
7 января 2022 г. 12:59
В Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
ВидеоВ Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
9 января 2022 г. 01:51
Фуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
ВидеоФуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
8 января 2022 г. 22:48
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
5 января 2022 г. 09:47
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
8 января 2022 г. 15:37
Азербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
ФотоАзербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
9 января 2022 г. 10:12
В Египте произошло ДТП, есть погибшие
В Египте произошло ДТП, есть погибшие
8 января 2022 г. 12:43
Скончался Абдуррахман Везиров
Скончался Абдуррахман Везиров
10 января 2022 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi