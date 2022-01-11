Премьер Ливии распорядился разблокировать нефтяные месторождения

Премьер-министр Ливии Абдульхамид Дибейбе распорядился разблокировать нефтяные месторождения юга страны, которые уже три недели закрыты местными вооруженными формированиями.

Премьер-министр Ливии Абдульхамид Дибейбе распорядился разблокировать нефтяные месторождения юга страны, которые уже три недели закрыты местными вооруженными формированиями.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Дибейбе принял делегацию формирований, действующих в районе месторождений, и выслушал их требования.

В пресс-службе ливийского правительства отметили, что по итогам встречи премьер распорядился разблокировать нефтяные месторождения "Аш-Шарара", "Эль-Фил", "Эль-Вафа" и "Эль-Хамада".

По данным Министерства нефти Ливии, в 2021 году в стране в среднем добывалось 1,3 млн баррелей нефти в сутки. Из-за перебоев в добыче нефти этот показатель сократился до 730 тыс. баррелей в сутки.

Отметим, что в декабре Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила форс-мажор в отношении экспорта сырой нефти с терминалов Аз-Завия и Меллита.



Такое решение обусловлено тем, что боевики Службы охраны нефтяных объектов закрыли 4 ключевых месторождения, что привело с значительному сокращению добычи углеводородов на месторождениях, в том числе "Аш-Шарара" и "Эль-Вафа".