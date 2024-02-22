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Премьер Ирака обсудил с Вахитом Алекперовым работу "Лукойла" в стране

Премьер Ирака обсудил с Вахитом Алекперовым работу "Лукойла" в стране Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани принял в Багдаде основателя компании "Лукойл" и члена бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Вахита Алекперова и обсудил с ним работу российского концерна в арабской республике.
Энергетика
22 февраля 2024 г. 04:14
Премьер Ирака обсудил с Вахитом Алекперовым работу Лукойла в стране

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани принял в Багдаде основателя компании "Лукойл" и члена бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Вахита Алекперова и обсудил с ним работу российского концерна в арабской республике.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии главы иракского кабмина в Telegram.

"Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани принял Вахита Алекперова и сопровождающую его делегацию. В ходе встречи стороны обсудили деятельность российских компаний, работающих на территории Ирака, в частности "Лукойла", а также "способы преодоления препятствий, мешающих этой деятельности".

Алекперов и ас-Судани обсудили планы разработки нефтяных месторождений "Западная Курна - 2" и "Эриду", на которых работает "Лукойл", а также участие компании в национальных комплексных проектах Ирака в сфере энергетики и новые раунды лицензирования.

Отметим, что "Лукойл" ведет добычу на расположенном на юге Ирака месторождении "Западная Курна - 2" с 2014 года. Проект является одним из крупнейших в мире - его извлекаемые запасы оцениваются в 14 млрд баррелей.

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Версия на азербайджанском языке İraqın baş naziri Vahid Ələkbərovla “Lukoyl”un ölkədəki fəaliyyətini müzakirə edib

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