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    Посол: Задержание сотрудников Petkim проводится в юридических рамках

    Исмаил Алпер Джошгун: Те, кто изменил Турции, понесут наказание

    Баку. 5 августа. REPORT. AZ/ "Азербайджан является серьезным партнером Турции и одной из стран, вкладывающих крупные инвестиции в Турции". 

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Баку заявил посол Турции в Азербайджане Исмаил Алпер Джошгун.

    "Petkim является самым важным проектом, реализуемым Азербайджаном в Турции", - отметил посол.

    По его словам, задержание некоторых сотрудников Petkim в связи с событиями в Турции проводится в юридических рамках: "Те, кто изменил Турции, понесут наказание, а невиновные будут оправданы. Наше государство расследует это дело очень внимательно". 

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