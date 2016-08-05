Посол: Задержание сотрудников Petkim проводится в юридических рамках

Баку. 5 августа. REPORT. AZ/ "Азербайджан является серьезным партнером Турции и одной из стран, вкладывающих крупные инвестиции в Турции".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Баку заявил посол Турции в Азербайджане Исмаил Алпер Джошгун.

"Petkim является самым важным проектом, реализуемым Азербайджаном в Турции", - отметил посол.

По его словам, задержание некоторых сотрудников Petkim в связи с событиями в Турции проводится в юридических рамках: "Те, кто изменил Турции, понесут наказание, а невиновные будут оправданы. Наше государство расследует это дело очень внимательно".