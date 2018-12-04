По BTC прокачано 374 млн тонн азербайджанской нефти за весь период эксплуатации

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ По основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) с момента сдачи в эксплуатацию (июнь 2006 года) по 1 декабря 2018 года прокачано 373,8 млн тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), в ноябре по BTC прокачано 2,2 млн тонн азербайджанской нефти.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода протяженностью 1 768 км составляет 1,2 млн баррелей нефти.

По BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.