ПАО «Татнефть» может принять участие в разведке в туркменском секторе Каспия

В планы компании входит бурение и строительство новых нефтяных скважин участие в разведочных работах на шельфовых месторождениях

ПАО «Татнефть» в перспективе может поучаствовать в разведке на шельфовых месторождениях туркменского сектора Каспийского моря.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Татарстана Российской Федерации Рустама Минниханова по итогам его встречи с заместителем председателя правительства, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

«Перспективные проекты для развития сотрудничества между ПАО «Татнефть» и ГК «Туркменнефть» на ближайший период: бурение и строительство новых нефтяных скважин; построение цифровых геолого-гидродинамических моделей нефтяных месторождений Туркменистана; организация производств по ремонту нефтепромыслового оборудования (УЭЦН, буровые долота, бурильные трубы, диагностика насосных штанг и т. д.); участие в разведочных работах на шельфовых месторождениях туркменского сектора Каспийского моря и т. д.», - говорится в сообщении.

Сотрудничество ПАО «Татнефть» с Туркменистаном ведется с 2008 года. 25 января 2021 года в филиале «Татнефти» произведен запуск производства по ремонту бывших в употреблении насосно-компрессорных труб.

Как сообщал в декабре 2020 году в интервью ТАСС президент Татарстана Рустам Минниханов, «Татнефть» успешно реализует сервисный контракт, направленный на повышение добычи нефти в Туркменистане. Внедрение комплекса мероприятий на двух нефтяных промыслах ГК «Туркменнефть» позволило добыть более 280 тыс. тонн нефти. Расширение масштаба проекта, по прогнозам, позволит дополнительно добыть более 770 тыс. тонн нефти.

В начала декабря прошлого года «Татнефть» и госконцерн Туркменистана «Туркменнефть» подписали дополнительное соглашение о продолжении работ на месторождении Готурдепе до 2028 года. Соглашение расширяет сотрудничество компаний в области повышения нефтеотдачи пластов. Согласно нему, в программу работ включены первый, второй и третий нефтепромыслы НГДУ «Готурдепенефть» в дополнение к тем, на которых компания «Татнефть» внедряла свои технологии в 2011-2014 годах и 2018-2020 годах. Изначально Меморандум о партнерстве на месторождениях «Туркменнефть» партнеры подписали в 2018 году.

Основной акционер «Татнефти» - Республика Татарстан РФ, которой принадлежит более 36% акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 25,75% размещено в ADR. Другим акционерам принадлежит 34% акций.