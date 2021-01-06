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ОПЕК+ меняет базу отсчета для отслеживания эффективности одноименной сделки

ОПЕК+ меняет базу отсчета для отслеживания эффективности одноименной сделки Министр энергетики Саудовской Аравии: База 2010-2014 гг. "ушла в прошлое", а база 2015-2019 гг. "более реалистичная"
Энергетика
6 января 2021 г. 13:19
ОПЕК+ меняет базу отсчета для отслеживания эффективности одноименной сделки

База сравнения накопленных коммерческих запасов в рамках отслеживания эффективности сделки ОПЕК+ теперь будет считаться от 2015-2019 гг..

Как передает Report со ссылкой на Investing.com, об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе пресс-конференции.

Министр отметил, что база 2010-2014 гг. «ушла в прошлое», а база 2015-2019 гг. «более реалистичная».

«Период 2015-2019 гг. намного более репрезентативный, потому что в 2010 году, я спрашивал у своих коллег, спрос на нефть составлял 86 млн б/с. И ни спрос, ни предложение, ни что-то еще, что было в тот период, не существуют сегодня, — сказал принц. — Следовательно, это бессмысленно для нас и для группы на самом деле, потому что это была работа JTC, который согласился с тем, что определение KPI нашей работы в сравнении с 2015-2019 гг. будет намного более реалистичным».

Как говорится в пресс-релизе ОПЕК, в ходе встречи министров ОПЕК+ 5 января министры обратили внимание на то, что 2020 год был исключительным, и это искажает последние пятилетние средние уровни коммерческих запасов нефти стран ОЭСР.

Министры рекомендовали сохранить среднее значение запасов в 2015-2019 гг. в качестве более репрезентативного показателя.

Отметим, что в ходе январского министерского саммита группа ОПЕК+ приняла решение не увеличивать нефтедобычу в феврале текущего года. Это привело к значительному росту мировых цен на нефть и превышению 54 долларов США за баррель.

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Версия на азербайджанском языке OPEC+ sazişin effektivliyini izləmək üçün istinad bazasını dəyişdirir

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