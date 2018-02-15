ОПЕК и Россия обсудят новые техники измерения запасов нефти

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ ОПЕК и Россия обсудят в апреле новые техники измерения запасов нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом на пресс-конференции в Эр-Рияде сообщили министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих и его российский коллега Александр Новак.

По их словам, на следующей встрече в апреле стороны обсудят, как именно оценивать запасы черного золота, чтобы понять, насколько эффективна текущая стратегия в рамках ОПЕК+ и как подходить к проблеме борьбы с избыточными запасами в будущем.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в прошлом декабре мировые запасы нефти превышали среднее пятилетнее значение всего на 52 млн баррелей, т. е. за год излишки сократились на 80%.