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    ОПЕК и Россия обсудят новые техники измерения запасов нефти

    За год излишки запасов нефти сократились на 80%

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ ОПЕК и Россия обсудят в апреле новые техники измерения запасов нефти. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом на пресс-конференции в Эр-Рияде сообщили министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих и его российский коллега Александр Новак.

    По их словам, на следующей встрече в апреле стороны обсудят, как именно оценивать запасы черного золота, чтобы понять, насколько эффективна текущая стратегия в рамках ОПЕК+ и как подходить к проблеме борьбы с избыточными запасами в будущем.

    По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в прошлом декабре мировые запасы нефти превышали среднее пятилетнее значение всего на 52 млн баррелей, т. е. за год излишки сократились на 80%. 

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