ОПЕК: Цена нефти превысит 160 долларов за баррель

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Номинальная цена "нефтяной корзины" ОПЕК превысит 160 долларов за баррель, а мировой спрос на нефть вырастет на 20% к 2040 году. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном 23 декабря ОПЕК мировом нефтяном прогнозе до 2040 года (World Oil Outlook).

При этом в ОПЕК отмечают, что цена в 160 долларов за баррель не является прогнозом, а лишь предположением, которое организация использует для базового сценария динамики спроса и предложения на нефтяном рынке в долгосрочной перспективе.

Корзина ОПЕК включает в себя 12 сортов ближневосточной, африканской и латиноамериканской нефти. Цена барреля этой нефти на 20 декабря составляла 30,74 долларов за баррель.