Обнародован объем нефтяных запасов месторождения "Карабах"

Общие запасы месторождения "Карабах" оцениваются более чем в 60 млн. тонн

Общие запасы месторождения "Карабах" оцениваются более чем в 60 млн тонн.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель проекта операционной компании "Карабах" Агамалы Гурбанов.

По его словам, извлекаемые с месторождения запасы нефти составляют более 21 млн тонн, газа - 13 млрд кубометров. "С платформы, которая будет построена на месторождении, планируется бурение 6 нефтяных скважин, 3 водонагнетательных скважин и 2 подводных газовых скважин. Ежесуточно планируется добывать более 5 тыс. тонн, максимум 4,5 млн кубометров газа".

Отметим, что добычу на месторождении планируется начать в конце 2022 года.

Месторождение "Карабах" расположено в северной части Абшеронского архипелага. В 2020 году посредством совместной буровой операции SOCAR и Equinor (бывший Statoil) это месторождение было открыто именно как нефтяное.

Напомним, что соглашение между SOCAR и Equinor было подписано 30 мая 2018 года. Доля каждой компании составляет 50%.