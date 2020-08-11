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Report Georgia

Обнародован объем нефтяных запасов месторождения "Карабах"

Обнародован объем нефтяных запасов месторождения "Карабах" Общие запасы месторождения "Карабах" оцениваются более чем в 60 млн. тонн
Энергетика
11 августа 2020 г. 15:05
Обнародован объем нефтяных запасов месторождения Карабах

Общие запасы месторождения "Карабах" оцениваются более чем в 60 млн тонн.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель проекта операционной компании "Карабах" Агамалы Гурбанов.

По его словам, извлекаемые с месторождения запасы нефти составляют более 21 млн тонн, газа - 13 млрд кубометров. "С платформы, которая будет построена на месторождении, планируется бурение 6 нефтяных скважин, 3 водонагнетательных скважин и 2 подводных газовых скважин. Ежесуточно планируется добывать более 5 тыс. тонн, максимум 4,5 млн кубометров газа".

Отметим, что добычу на месторождении планируется начать в конце 2022 года.

Месторождение "Карабах" расположено в северной части Абшеронского архипелага. В 2020 году посредством совместной буровой операции SOCAR и Equinor (бывший Statoil) это месторождение было открыто именно как нефтяное.

Напомним, что соглашение между SOCAR и Equinor было подписано 30 мая 2018 года. Доля каждой компании составляет 50%.

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Версия на английском языке Socar, Equinor announces volume of Karabakh field's oil reserves
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" yatağının çıxarılabilən neft ehtiyatlarının həcmi açıqlandı

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