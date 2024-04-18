Нефть умеренно подорожала после падения накануне

Цены на нефть эталонных марок незначительно выросли утром в четверг, немного восстановившись после падения до трехнедельных минимумов днем ранее.

Цены на нефть эталонных марок незначительно выросли утром в четверг, немного восстановившись после падения до трехнедельных минимумов днем ранее.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 87,49 доллара за баррель.

Это на 0,2 доллара (0,23%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты упали в цене на 2,73 доллара (3%), до 87,29 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на 0,1 доллара (0,12%) и составили 82,79 доллара за баррель.

По итогам прошлой сессии контракт подешевел на 2,67 доллара (3,1%), до 82,69 доллара за баррель, обновив минимум с 27 марта.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,74 млн баррелей. Рост фиксируется четвертую неделю подряд.

Также на нефть давят опасения, что Федрезерв будет удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне дольше, чем ожидает рынок, и неопределенные прогнозы для экономики и спроса на нефть в Китае, отмечает MarketWatch.

"Тревоги по поводу прогнозов мирового спроса снова вернулись на повестку дня после публикации ряда слабых статданных из Китая", - написал старший аналитик Trade Nation Дэвид Моррисон.

Тем временем власти США приняли решение вернуть санкции в отношении Венесуэлы, касающиеся в том числе экспорта нефти, поскольку президент страны Николас Мадуро не выполнил обещания обеспечить проведение честных и свободных выборов. Санкции вступят в силу в четверг, при этом в течение 45 дней будет действовать переходный период, в течение которого компании смогут продолжать выполнять условия заключенных ранее контрактов.