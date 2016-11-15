Нефть марки Brent подскочила в цене более чем на 5%

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили рост.

Как передает Report, нефть марки Brent вслед за WTI дорожает более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.19 по Баку стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 5,02% — до 46,66 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 5,22% — до 45,58 доллара за баррель.

Главным фактором роста цен стали сообщения ряда СМИ, дающие надежду на достижение соглашения по ограничению добычи между ОПЕК и другими нефтедобывающими странами.