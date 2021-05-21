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Нефть дорожает в рамках коррекции

Нефть дорожает в рамках коррекции Цена июльских фьючерсов на Brent достигла 65,28 доллара, а на WTI - 62,23 доллара США за баррель
Энергетика
21 мая 2021 г. 11:10
Нефть дорожает в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в пятницу утром коррекционно растут после снижения более чем на 6% в течение трех торговых дней, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.50 (по бакинскому времени) цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,26%, до 65,28 доллара США. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,47%, до 62,23 доллара США за баррель.

На рынке нефти наблюдается коррекционный рост цен в пятницу утром после падения более чем на 6% в течение предыдущих трех торговых сессий. Снижение стоимости "черного золота" было связано с перспективами возможных поставок сырья из Ирана по мере приближения страны к восстановлению ядерной сделки. Днем ранее президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что западные страны подтвердили намерение снять основные санкции в отношении Ирана, в том числе в сферах нефти и нефтехимии.

"Я подозреваю, что цены на сырье, вероятно, останутся под давлением до тех пор, пока не появится некоторая ясность по поводу ослабления санкций США в отношении иранской нефти", — сказал агентству Bloomberg старший стратег по сырьевым товарам в Австралии и Новой Зеландии Banking Group Ltd Дэниел Хайнс (Daniel Hynes).

Тем не менее, устойчивое восстановление после пандемии в США, Китае и некоторых частях Европы повышает оптимизм инвесторов в отношении перспектив спроса на топливо, даже несмотря на недавние вспышки коронавируса в некоторых частях Азии.

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Версия на английском языке Oil on rise after previous decline

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