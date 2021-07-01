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Мониторинг ОПЕК+ еще обсуждает идею увеличения добычи на 2 млн б/с

Мониторинг ОПЕК+ еще обсуждает идею увеличения добычи на 2 млн б/с Встреча еще не закончилась, обсуждение продолжается
Энергетика
1 июля 2021 г. 21:05
Мониторинг ОПЕК+ еще обсуждает идею увеличения добычи на 2 млн б/с

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ даже после обсуждения рекомендации увеличить добычу нефти на 2 млн б/с до декабря продолжают дискуссии. Ряд стран высказали несогласие с предлагаемыми им квотами.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС источники в ОПЕК.

"Встреча еще не закончилась, обсуждение продолжается", - сказал один из собеседников агентства. Другой пояснил, что ясности пока нет, так как некоторые страны "недовольны тем, что им предлагается".

Ранее источники сообщали, что комитет сформулировал рекомендацию повысить добычу нефти в течение пяти месяцев до конца года на 2 млн б/с.

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