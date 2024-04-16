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Министр: Планируется создание зеленого энергетического коридора от Каспийского моря до ЕС

Министр: Планируется создание зеленого энергетического коридора от Каспийского моря до ЕС Планируется создание зеленого энергетического коридора от Каспийского моря до Европейского союза.
Энергетика
16 апреля 2024 г. 12:29
Министр: Планируется создание зеленого энергетического коридора от Каспийского моря до ЕС

Планируется создание зеленого энергетического коридора от Каспийского моря до Европейского союза.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, выступая на II ежегодном саммите по зеленому водороду в ОАЭ.

"Сейчас мы планируем создать зеленый энергетический коридор от Каспийского моря до Европейского союза. В то же время у нас есть еще один важный проект, который связывает нас со странами Центральной Азии. Узбекистан, Казахстан и Азербайджан объединились, чтобы построить еще один зеленый энергетический коридор, где зеленый водород является одним из важных компонентов",- сказал он.

По словам министра, еще многое предстоит сделать для того, чтобы водород стал значимым фактором при полном переходе на возобновляемые виды энергии.

"Мы также понимаем из того, что мы делаем в нашей стране [для развития водорода] - нам нужны конкретные национальные стратегии в этой сфере, необходимы правовые рамки, нормативная поддержка и ,конечно, нам нужны крупные инвестиции в эту область. Также ясно, что необходимо конкурентоспособное производство и крупная инфраструктура для выработки, хранения и транспортировки", - отметил Шахбазов.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Xəzər dənizindən Aİ-yə qədər “yaşıl enerji” dəhlizinin yaradılması planlaşdırılır"
Версия на английском языке Azerbaijani minister: Green energy corridor from Caspian Sea to EU planned

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