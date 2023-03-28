Министр энергетики провел ряд двусторонних встреч в Германии

19:55

В Берлине в рамках конференции “Диалог по энергетическому переходу” министр энергетики Парвиз Шахбазов провел ряд двусторонних встреч.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

На встрече с государственным секретарем Федерального министерства Германии по экономическим вопросам и климатической деятельности Аней Хайдук были рассмотрены проекты по “зеленой энергии”, которые Азербайджан планирует реализовать с иностранными инвесторами до 2030 года, в том числе сотрудничество Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии по проекту доставки электроэнергии, выработанной за счет ветра в Каспийском море, в Европу.

На встрече с генеральным директором Министерства энергетики Израиля Яаковом Блицштейном был проведен обмен мнениями о планах двух стран по развитию производства и экспорта природного газа и "зеленой энергии" в Европу. Были озвучены приоритетные направления для развития энергетического сотрудничества с Азербайджаном, занимающим важную позицию в экспорте нефти в Израиль. Израильские компании, специализирующиеся в области экологически чистых энергетических технологий, приглашены к сотрудничеству с Азербайджаном.

В рамках мероприятия состоялась встреча министра энергетики с заместителем министра энергетики Молдовы Каролиной Новак. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о перспективах энергетического сотрудничества между двумя странами, вопросе энергетического диалога с ЕС.

На встрече с вице-президентом компании ”Uniper" Мишелем Хилмером были обсуждены вопросы газоснабжения, энергоэффективности и сотрудничества в области возобновляемых источников энергии. Выражено удовлетворение существующими отношениями сотрудничества с компанией. Было отмечено, что компания “Uniper”, являющаяся одним из основных покупателей азербайджанского газа до 2045 года, заинтересована в расширении Южного газового коридора и увеличении поставок по этому маршруту, а также в сотрудничестве по зеленой энергии и зеленому водороду.

Министр также встретился с Ариэлем Поратом, старшим вице-президентом Siemens Energy. Обсуждены проект газотурбинной электростанции мощностью 500 МВт, которая будет построена на территории Яшмы, и возможности сотрудничества в передаче зеленой электроэнергии, производимой в Азербайджане, в европейском направлении.