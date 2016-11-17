Министр энергетики Катара: Спрос на природный газ в 2017 году вырастет

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Министр энергетики и промышленности Катара Мухаммед аль-Сада заявил, что он ожидает роста спроса на природный газ в 2017 году, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"С момента проведения встречи в Тегеране в прошлом году динамика изменений на газовом рынке происходит еще быстрее, чем обычно. В 2015 году спрос на природный газ вырос на 1,9% - более чем в два раза по сравнению с 2014 годом, я ожидаю, что в следующем году спрос на газ продолжит расти", - сказал министр на форуме стран - экспортеров газа.

Он также подчеркнул, что встреча проходит в условиях постепенных изменений на энергетическом и газовом рынках, и страны-экспортеры газа должны использовать возможность в координации и сотрудничестве друг с другом для увеличения потребления газа как источника "чистой" энергии.