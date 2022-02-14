О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр энергетики Британии: Мы должны продолжать добычу газа в Северном море

Министр энергетики Британии: Мы должны продолжать добычу газа в Северном море Великобритания должна продолжать добывать газ в Северном море в целях энергобезопасности.
Энергетика
14 февраля 2022 г. 16:30
Министр энергетики Британии: Мы должны продолжать добычу газа в Северном море

Великобритания должна продолжать добывать газ в Северном море в целях энергобезопасности.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики страны Грег Хэндс в интервью газете The Times.

Тема добычи в Северном море поднималась еще в 2019 году: тогда активисты Greenpeace устраивали акции протестов против бурения там новых скважин и требовали убрать брошенные и неиспользующиеся сооружения. Теперь, пишет газета, дебаты о добыче газа в Северном море могут возобновиться на фоне резкого роста мировых цен на газ, что увеличит счета за электроэнергию в большинстве домохозяйств Великобритании на 54%.

Великобритания производит около половины необходимого ей газа.

Министр отметил, что внутреннее производство даст Великобритании преимущество перед европейскими соседями, которые полагаются на Россию в "большой части" своего газа.

Заполненность европейских подземных хранилищ газа — на минимальном за многие годы уровне. Объем запасов в ПХГ Великобритании составляет сейчас около 0,85 млрд кубометров. Великобритании при сохранении текущих объемов изъятия осталось пять недель до полного истощения запасов в хранилищах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Minister: UK must keep drilling for gas in North Sea
Версия на азербайджанском языке Britaniyalı nazir: "Şimal dənizində təbii qazın hasilatına davam etməliyik"

Другие новости из категории

Азеришыг проложит кабель за 6 млн манатов
"Азеришыг" проложит кабель за 6 млн манатов
14 февраля 2022 г. 17:30
SOCAR в январе увеличила поставки авиатоплива в Украину в 9 раз
SOCAR в январе увеличила поставки авиатоплива в Украину в 9 раз
14 февраля 2022 г. 14:51
Из подземных хранилищ газа Европы отобрали уже более 90% закачанного летом газа
Из подземных хранилищ газа Европы отобрали уже более 90% закачанного летом газа
14 февраля 2022 г. 13:25
Цена газа в Европе выросла на 13,7% на фоне кризиса вокруг Украины
Цена газа в Европе выросла на 13,7% на фоне кризиса вокруг Украины
14 февраля 2022 г. 11:43
Нефтяной фонд назвал причины резкого роста доходов с АЧГ и “Шахдениз”
Нефтяной фонд назвал причины резкого роста доходов с АЧГ и “Шахдениз”
14 февраля 2022 г. 10:52
Сдана в эксплуатацию реконструированная 110/35/10-киловольтная подстанция Агджабеди
ФотоСдана в эксплуатацию реконструированная 110/35/10-киловольтная подстанция "Агджабеди"
14 февраля 2022 г. 10:51
Цена на нефть в Японии резко поднялась на фоне кризиса вокруг Украины
Цена на нефть в Японии резко поднялась на фоне кризиса вокруг Украины
14 февраля 2022 г. 09:53
Часть акций Saudi Aramco перешли под управление суверенного фонда
Часть акций Saudi Aramco перешли под управление суверенного фонда
14 февраля 2022 г. 09:38
Нефть подорожала на фоне геополитической напряженности
Нефть подорожала на фоне геополитической напряженности
14 февраля 2022 г. 09:15
Цена нефти марки Brent превысила $96 впервые с осени 2014 года
Цена нефти марки Brent превысила $96 впервые с осени 2014 года
14 февраля 2022 г. 06:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi