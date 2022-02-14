Министр энергетики Британии: Мы должны продолжать добычу газа в Северном море

Великобритания должна продолжать добывать газ в Северном море в целях энергобезопасности.

Великобритания должна продолжать добывать газ в Северном море в целях энергобезопасности.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики страны Грег Хэндс в интервью газете The Times.

Тема добычи в Северном море поднималась еще в 2019 году: тогда активисты Greenpeace устраивали акции протестов против бурения там новых скважин и требовали убрать брошенные и неиспользующиеся сооружения. Теперь, пишет газета, дебаты о добыче газа в Северном море могут возобновиться на фоне резкого роста мировых цен на газ, что увеличит счета за электроэнергию в большинстве домохозяйств Великобритании на 54%.

Великобритания производит около половины необходимого ей газа.

Министр отметил, что внутреннее производство даст Великобритании преимущество перед европейскими соседями, которые полагаются на Россию в "большой части" своего газа.

Заполненность европейских подземных хранилищ газа — на минимальном за многие годы уровне. Объем запасов в ПХГ Великобритании составляет сейчас около 0,85 млрд кубометров. Великобритании при сохранении текущих объемов изъятия осталось пять недель до полного истощения запасов в хранилищах.