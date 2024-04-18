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Министр энергетики Азербайджана примет участие в обсуждениях ГА ООН

Министр энергетики Азербайджана примет участие в обсуждениях ГА ООН Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов примет участие в тематических обсуждениях в рамках Недели устойчивого развития Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Энергетика
18 апреля 2024 г. 12:42
Министр энергетики Азербайджана примет участие в обсуждениях ГА ООН

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов примет участие в тематических обсуждениях в рамках Недели устойчивого развития Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщили Report в министерстве, с этой целью по приглашению председателя 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Денниса Фрэнсиса министр П. Шахбазов отправился в США.

19 апреля он примет участие в тематических дискуссиях на тему "Устранение пробелов в доступности энергии и переход к безуглеродным энергетическим системам".

На мероприятии ожидается обсуждение доступности энергии, перехода к системам декарбонизации, энергетические связи, стимулирование инвестиций в возобновляемые источники энергии.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи министра.

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