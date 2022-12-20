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Минэнерго РФ: Нужно активизировать объединение энергосистем России, Азербайджана и Ирана

Минэнерго РФ: Нужно активизировать объединение энергосистем России, Азербайджана и Ирана Россия, Азербайджан и Иран должны активизировать работы по объединению энергетических систем трех государств.
Энергетика
20 декабря 2022 г. 20:27
Минэнерго РФ: Нужно активизировать объединение энергосистем России, Азербайджана и Ирана

Россия, Азербайджан и Иран должны активизировать работы по объединению энергетических систем трех государств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе встречи с министром энергетики Ирана Али Акбаром Мехрабианом.

"Одним из приоритетных вопросов, который необходимо учитывать при реализации проекта, является обеспечение надежности энергосистем России и Ирана и устойчивость их параллельной работы", - пояснил глава российского ведомства.

Иран заинтересован в строительстве теплоэлектростанций и использовании российского энергооборудования, в том числе газовых турбин, в проектах на своей территории, российские компании - в совместном производстве в области газовых турбин, говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам встречи министров.

"Иранские партнеры обозначили интерес к взаимодействию в сфере строительства ТЭС и возобновляемой генерации, а также к совместным проектам на территории Ирана с использованием российского энергетического оборудования, в том числе газовых турбин", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın energetika naziri: “Azərbaycan və İranla enerji sistemlərimizin birləşdirilməsi gücləndirilməlidir”

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