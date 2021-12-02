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Минэнерго Казахстана назвало квоту по добыче нефти в январе

Минэнерго Казахстана назвало квоту по добыче нефти в январе Квота Казахстана по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в январе 2022 года составит 1,572 млн баррелей в сутки.
Энергетика
2 декабря 2021 г. 19:28
Минэнерго Казахстана назвало квоту по добыче нефти в январе

Квота Казахстана по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в январе 2022 года составит 1,572 млн баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

Министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ прошло в четверг в формате видеоконференции. На нем страны альянса решили сохранить текущую стратегию и в январе увеличить добычу нефти на плановые 400 тыс. баррелей в сутки.

"Квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в декабре определена в объеме 1,556 млн баррелей в сутки, и каждый месяц добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, обязательства в январе 2022 года составят 1,572 млн баррелей в сутки", — говорится в пресс-релизе Минэнерго.

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