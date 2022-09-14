МЭА снизило прогноз по росту спроса на нефть в 2022 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) незначительно понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2022 году и ждет его на уровне 99,7 млн баррелей в сутки, в 2023 году ожидает роста до 101,8 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) незначительно понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2022 году и ждет его на уровне 99,7 млн баррелей в сутки, в 2023 году ожидает роста до 101,8 млн баррелей.

Как передает Report, об этом говорится в сентябрьском докладе агентства.

В августовском прогнозе говорилось о росте спроса в 2022 году на 2,1 млн баррелей в сутки.

"В 2022 году мировой спрос на нефть вырастет на 2 млн баррелей в сутки, достигнув 99,7 млн, а в следующем году вырастет еще на 2,1 млн баррелей в сутки и превысит допандемический уровень, достигнув 101,8 млн. Мы пересмотрели наш прогноз роста на 2022 год в сторону снижения на незначительные 110 тыс. баррелей в сутки по сравнению с прошлым отчетом", — пишет МЭА.

Отмечается, что мировой спрос на нефть по-прежнему находится под давлением неустойчивой экономики Китая и продолжающегося спада в экономике стран ОЭСР.