МЭА повысил прогноз по добыче нефти в Азербайджане на IV квартал

Управление энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) обнародовало прогноз по среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на четвертый квартал этого года.

Управление энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) обнародовало прогноз по среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на четвертый квартал этого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Term Energy Outlook – September 2021.

Согласно новому прогнозу, среднесуточная добыча нефти в стране в четвертом квартале этого года прогнозируется на уровне 780 тыс. баррелей в сутки. Это на 20 тыс. баррелей или на 2,63% больше, чем прогнозировалось в августе.

Прогнозный показатель на 90 тыс. баррелей или на 13,04% больше показателя четвертого квартала 2020 года.

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году прогнозируется в объеме 740 тыс. баррелей. В предыдущем прогнозе эта цифра составляла 720 тыс. баррелей.