​Кянан Явуз: Братские отношения Турции и Азербайджана вновь возрождают "Шелковый путь"

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ "Братские отношения Турции и Азербайджана вновь возрождают "Шелковый путь". Измир превращается в стратегическую базу".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный исполнительный директор дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции - SOCAR Turkey Кянан Явуз на организованной Каспийским стратегическим институтом конференции "Стратегическая база, Измир": "Измир на пути превращения в центр логистики и производства Турции и Средиземного моря. Исторически "Шелковый путь" пересекается в Измире".

Он отметил, что SOCAR инвестировал в Измир свыше 10 млрд. долларов, в Турцию - свыше 20 млрд. долларов: "Сейчас время революции в производстве. Ожидается ввод в эксплуатацию порта Petlim. Работы на дороге Измир-Стамбул стремительно продвигаются. Благодаря нефтеперерабатывающему заводу STAR Измир превращается в "звезду".

Отметим, что SOCAR начал деятельность в Турции в 2008 году после приватизации Petkim Holding и осуществляет в этой стране деятельность под брендом SOCAR Turkey. Согласно структуре учредителей компании SOCAR Turkey, 87% SOCAR Turkey Energy A.Ş принадлежит SOCAR. С 14 августа 2015 года банки Goldman Sachs и JP Morgan (Goldman Sachs International) выкупили 13% пакета акций SOCAR Turkey за 1,3 млрд. долларов.