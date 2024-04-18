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Казахстан запретил импорт авиатоплива

Казахстан запретил импорт авиатоплива Казахстану пришлось ввести запрет на импорт авиатоплива из-за сложившегося на внутреннем рынке профицита топлива.
Энергетика
18 апреля 2024 г. 20:11
Казахстан запретил импорт авиатоплива

Казахстану пришлось ввести запрет на импорт авиатоплива из-за сложившегося на внутреннем рынке профицита топлива.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства энергетики страны.

По данным ведомства, за январь-апрель 2024 года накопленные и бесперебойно восполняемые запасы авиатоплива в стране составили 105-120 тыс. тонн.

"За январь-март суммарный импорт авиатоплива - около 70 тыс. тонн авиатоплива. Следовательно, причиной затоваривания нефтебаз авиатопливом является импорт авиатоплива в дополнение к вырабатываемому казахстанскому авиатопливу", - заявили в Минэнерго.

Конвенционный запрет на импорт авиатоплива вводится с 24 марта по 24 апреля 2024 года. Будет ли продлеваться данный запрет, в Минэнерго не уточнили.

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