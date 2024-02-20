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Из Азербайджана в Украину отправлена очередная партия гуманитарной помощи

Из Азербайджана в Украину отправлена очередная партия гуманитарной помощи Последняя партия электрооборудования, предназначенная для оказания Азербайджаном гуманитарной помощи украинскому народу, отправлена сегодня в Украину из Сумгайытского технологического парка.
Энергетика
20 февраля 2024 г. 14:48
Из Азербайджана в Украину отправлена очередная партия гуманитарной помощи

Последняя партия электрооборудования, предназначенная для оказания Азербайджаном гуманитарной помощи украинскому народу, отправлена сегодня в Украину из Сумгайытского технологического парка.

Как сообщает местное бюро Report, гуманитарный груз от министерства энергетики включает более 670 тысяч метров электрических кабелей и проводов, а также 26 трансформаторов и другого оборудования.

Товары гуманитарного назначения, перевозимые автоколонной из 25 фур, направляются для поддержки восстановления устойчивого энергоснабжения пострадавших в связи с текущей ситуацией территорий Украины.

Отметим, что предыдущие партии гуманитарной помощи на общую сумму 7,6 млн долларов США были отправлены в Украину 30 октября, 21 ноября, 8 декабря 2023 года и 11 января 2024 года. В общей сложности в Украину на 107 фурах отправлено более 3,3 млн метров электрических кабелей и проводов, а также 72 трансформатора и другое оборудование.

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