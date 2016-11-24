Исход саммита ОПЕК зависит от России, Азербайджана и Мексики

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Россия неоднократно заявляла о том, что предпочитает заморозить, а не сокращать объем добычи. Как сообщает Report со ссылкой Forexpf.ru, несмотря на то, что до встречи в Вене осталась всего одна неделя, Москва не намерена менять своего решения. Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК надеялись, что Москва в последний момент передумает и снизит добычу вместе с картелем. Более того, некоторые страны ОПЕК настаивают на том, что план по стабилизации рынка и снижению глобального перепроизводства сработает только при участии России в соглашении на равных со всеми остальными.

Решать это противоречие придется на предварительной встрече между членами ОПЕК и другими странами-производителями, которая состоится 28 ноября. Исход этого мероприятия определит судьбу всего соглашения. По данным, полученным агентством Bloomberg из неофициальных источников, в переговорах примут участие Россия, Азербайджан и Мексика. Присутствовавших на предыдущих встречах Омана, Казахстана и Бразилии на этот раз не будет.

"Переговоры будут идти до победного конца, и, скорее всего, о сделке будет объявлено в последний момент", - уверена Амрита Сен, старший аналитик по нефти в консалтинговой компании Energy Aspects.

Аналитическая группа Report сомневается в положительном исходе саммита 30 ноября: "Мы прогнозируем снижение цен на нефть до 40 долларов/баррель к концу года, а в 2017 году они, скорее всего, будут колебаться в диапазоне 35-45 долларов/баррель. Превышение нефтяных цен отметки в 50 долларов за баррель приведет к росту сланцевой нефтедобычи в США, в результате чего другие страны могут потерять свою долю на рынке".