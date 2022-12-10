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Глава Минэнерго Австралии: цены на газ в стране вырастут на 36% в 2023 году

Глава Минэнерго Австралии: цены на газ в стране вырастут на 36% в 2023 году В следующем году промышленные предприятия и домохозяйства Австралии столкнутся с резким ростом цен на газ, который может составить 36% по сравнению с показателями за 2022-й год.
Энергетика
10 декабря 2022 г. 12:45
Глава Минэнерго Австралии: цены на газ в стране вырастут на 36% в 2023 году

В следующем году промышленные предприятия и домохозяйства Австралии столкнутся с резким ростом цен на газ, который может составить 36% по сравнению с показателями за 2022-й год.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил главы Министерства энергетики страны Крис Боуэн.

По его словам, решение премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе об ограничении внутренних цен на энергоносители является необходимым вмешательством со стороны правительства.

"Мы столкнулись с прогнозируемым повышением цен на газ в следующем году на 36%, это неприемлемо. Либо вы вмешиваетесь и устраняете последствия этого повышения цен, либо нет. Мы верим в необходимость вмешательства", - сказал Боуэн.

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