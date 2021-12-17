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Глава Лукойла: Компания к апрелю выйдет на докризисный уровень добычи нефти

Глава Лукойла: Компания к апрелю выйдет на докризисный уровень добычи нефти "Лукойл" планирует к апрелю 2022 года задействовать все свои свободные мощности по добыче и выйти на докризисные показатели производства нефти.
Энергетика
17 декабря 2021 г. 13:01
Глава Лукойла: Компания к апрелю выйдет на докризисный уровень добычи нефти

"Лукойл" планирует к апрелю 2022 года задействовать все свои свободные мощности по добыче и выйти на докризисные показатели производства нефти.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Глава компании Вагип Алекперов сообщил о том, что это произойдет в случае, если ОПЕК+ продолжит ежемесячно наращивать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.

"Я думаю, где-то если такими же темпами по 400 тыс. баррелей в сутки, то к апрелю мы выйдем практически на докризисные уровни", - сказал он, добавив, что к апрелю компания также задействует все свободные мощности.

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