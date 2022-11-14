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Глава ЕК сообщила о готовности Евросоюза к потолку на российскую нефть

Глава ЕК сообщила о готовности Евросоюза к потолку на российскую нефть Евросоюз готов начать "попытки установить" потолок цен на российскую нефть.
Энергетика
14 ноября 2022 г. 15:34
Глава ЕК сообщила о готовности Евросоюза к потолку на российскую нефть

Евросоюз готов начать "попытки установить" потолок цен на российскую нефть.

Как передает Report, об этом сообщила Bloomberg глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G20.

По ее словам, необходимые инструменты в ЕС уже созданы.

"Мы установили все нужные инструменты в Европейском союзе. Важно не только, чтобы военная казна России иссякла, но и чтобы многие уязвимые страны имели приемлемый уровень цен", - сказала она.

В ноябре главы МИД стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) заявили, что в ближайшее время завершится процедура введения потолка цен на нефть из России. Окончательно потолок цен еще не установлен.

Ожидается, что предельный уровень будет установлен около 60 долларов за баррель. 5 декабря также должно вступить в силу частичное эмбарго на поставки российской нефти в ЕС. Российские чиновники заявляли, что страна прекратит поставку нефти в случае введения потолка.

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