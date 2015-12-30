Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ "Газпром" в 2016 году ожидает снижения объемов транспортировки газа на 4% по сравнению с планом 2015 года - до 645,331 млрд. кубометров. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из материалов российского газового холдинга.

При этом выручка за данные услуги может вырасти на 1% - до 1,147 трлн. рублей. План 2015 года предусматривал объем транспортировки в 672,455 млрд. кубометров, выручку - в 1,135 трлн. рублей.