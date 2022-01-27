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"Газпром": Общий уровень заполненности ПХГ Европы опустился уже до 40,9%

"Газпром": Общий уровень заполненности ПХГ Европы опустился уже до 40,9% Из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) по состоянию на 25 января отобрано уже 75,9%, или три четверти закачанного туда в летний период газа.
Энергетика
27 января 2022 г. 14:43
Газпром: Общий уровень заполненности ПХГ Европы опустился уже до 40,9%

Из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) по состоянию на 25 января отобрано уже 75,9%, или три четверти закачанного туда в летний период газа.

Как передает Report, об этом сообщает "Газпром" со ссылкой на данные на Gas Infrastructure Europe. Объем активного газа в ПХГ оказался на 26,9% меньше прошлогоднего уровня, подсчитали в российском холдинге.

При этом общий уровень заполненности хранилищ Европы опустился уже до 40,9%, а в таких странах как Германия и Франция показатель составляет около 39%. Минимальные за многолетний период наблюдений уровени заполненности фиксируется в ПХГ Европы с 11 января 2022 года.

Аналогичная ситуация в украинских ПХГ, где по состоянию на 25 января запасы уже на 45,4% ниже, чем в прошлом году, и на 3,5 млрд кубометров меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.

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