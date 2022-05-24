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Фьючерсы на газ в Европе выросли после четырехдневного снижения

Фьючерсы на газ в Европе выросли после четырехдневного снижения Биржевые цены на газ в Европе после четырехдневного снижения в первый час торгов вторника растут на 1,5%, держатся в коридоре 920-950 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
24 мая 2022 г. 12:07

Биржевые цены на газ в Европе после четырехдневного снижения в первый час торгов вторника растут на 1,5%, держатся в коридоре 920-950 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Июньские фьючерсы на газ — по индексу крупнейшего европейского хаба TTF — открыли торги небольшим ростом. Первые фьючерсные контракты продавались за 923,8 доллара за тысячу кубометров, что на 0,2% выше расчетной цены предыдущего дня — 921,5 доллара. Вскоре после старта торгов цены перешли к небольшому снижению и опускались до 918,3 доллара (-0,3%). Затем котировки снова вернулись к росту и пока держатся в коридоре 920-950 долларов, средний рост составляет 1,5%.

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