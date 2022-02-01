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Фьючерсы на газ в Европе подешевели на 10%

Фьючерсы на газ в Европе подешевели на 10% Цена фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов вторника опустилась на 10% к расчетной цене понедельника, до 880 долларов США за 1 тысячу кубометров.
Энергетика
1 февраля 2022 г. 23:18
Фьючерсы на газ в Европе подешевели на 10%

Цена фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов вторника опустилась на 10% к расчетной цене понедельника, до 880 долларов США за 1 тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость мартовских фьючерсов по индексу голландского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 938 долларов США, после краткосрочного роста в начале дня показатель начал снижаться и опустился ниже отметки в 900 долларов США, а во второй половине дня газ стабильно дешевел на 10-11%. Максимальный показатель вторника составил 950 долларов США, минимальный – 863 доллара США.

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