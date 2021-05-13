Еврокомиссия резко повысила прогнозные цены на Brent

Еврокомиссия (ЕК) повысила оценку среднегодовой цены нефти марки Brent на 2021 и 2022 гг.

Еврокомиссия (ЕК) повысила оценку среднегодовой цены нефти марки Brent на 2021 и 2022 гг.

Как передает Report со ссылкой на oilcapital, ЕК ожидает, что стоимость барреля нефти Brent в 2021 году составит 63,9 доллара США против 54,7 доллара США, ожидавшихся этой зимой. В 2022 году показатель ожидается на уровне 61,6 доллара США за баррель против 52,4 доллара США за баррель в весеннем прогнозе, .

«Исходя из ситуации на фьючерсных рынках и среднего значения за 10-дневный референтный период с 14 по 27 апреля, предполагается, что цены на нефть марки Brent составят 63,9 доллара США за баррель в 2021 году и 61,6 доллара США за баррель в 2022 году. Это соответствует 53,1 евро за баррель в 2021 году и 51,2 евро за баррель в 2022 году», — отмечается в релизе.

Прошлой осенью ЕК прогнозировала среднюю стоимость нефти марки Brent на уровне 44,6 доллара США за баррель в 2021 году и 46,4 доллара США — в 2022 году.

Отметим, что стоимость барреля июльской нефти Brent 13 мая составила 68,69 долларов США (-0,91%). Баррель июньской нефти WTI торговался по 65,43 долларов США (-0,98%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 69,32 и 66,08 долларов США соответственно.