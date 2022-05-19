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Эстония создаст стратегические запасы природного газа и зерновых

Эстония создаст стратегические запасы природного газа и зерновых Правительство Эстонии на заседании в четверг отдало распоряжение Центру государственного резерва страны (Eesti Varude Keskus) сформировать запас природного газа в эквиваленте не менее 1 ТВт. ч, а также стратегический запас зерновых в объеме не менее 7,5 т
Энергетика
19 мая 2022 г. 19:10
Эстония создаст стратегические запасы природного газа и зерновых

Правительство Эстонии на заседании в четверг отдало распоряжение Центру государственного резерва страны (Eesti Varude Keskus) сформировать запас природного газа в эквиваленте не менее 1 ТВт. ч, а также стратегический запас зерновых в объеме не менее 7,5 тыс. тонн.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба правительства, газ может храниться в Эстонии и Латвии.

Расходы на создание запасов будут покрыты из средств дополнительного госбюджета 2022 года. Стоимость газа в резерве оценивается в 170 млн евро, зерна - 450 тыс. евро.

Пресс-служба уточняет, что запасы природного газа и зерновых создаются с учетом нестабильности поставок и возможных сбоев в сроках поставок в связи с военными действиями в Украине.

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