Эрдоган: Нефтепровод БТД - пример успешного взаимодействия тюркоязычных стран

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) сыграют стратегическую роль не только в вопросах расширения транспортных маршрутов и цепочек поставок, но и в контексте энергетической безопасности.

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) сыграют стратегическую роль не только в вопросах расширения транспортных маршрутов и цепочек поставок, но и в контексте энергетической безопасности.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на открытии внеочередного саммита лидеров ОТГ в четверг в Анкаре.

Турецкий лидер привел нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в качестве примера успешного взаимодействия тюркоязычных стран.

Отметим, что ее суточная пропускная способность составляет 1,2 млн баррелей. По БТД с отгрузкой из Джейхана осуществляется экспорт нефти из Азербайджана, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли", и конденсат с месторождения "Шахдениз". Через БТД транспортируются и другие объемы сырой нефти и конденсата, в том числе нефть из Туркменистана, Казахстана.