О нас

Эрдоган: Нефтепровод БТД - пример успешного взаимодействия тюркоязычных стран

Эрдоган: Нефтепровод БТД - пример успешного взаимодействия тюркоязычных стран Страны Организации тюркских государств (ОТГ) сыграют стратегическую роль не только в вопросах расширения транспортных маршрутов и цепочек поставок, но и в контексте энергетической безопасности.
Энергетика
16 марта 2023 г. 15:14
Эрдоган: Нефтепровод БТД - пример успешного взаимодействия тюркоязычных стран

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) сыграют стратегическую роль не только в вопросах расширения транспортных маршрутов и цепочек поставок, но и в контексте энергетической безопасности.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на открытии внеочередного саммита лидеров ОТГ в четверг в Анкаре.

Турецкий лидер привел нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в качестве примера успешного взаимодействия тюркоязычных стран.

Отметим, что ее суточная пропускная способность составляет 1,2 млн баррелей. По БТД с отгрузкой из Джейхана осуществляется экспорт нефти из Азербайджана, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли", и конденсат с месторождения "Шахдениз". Через БТД транспортируются и другие объемы сырой нефти и конденсата, в том числе нефть из Туркменистана, Казахстана.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi