"Equinor" закрывает компании в Азербайджане

Представительства норвежских энергетических компаний "Equinor Shah Deniz AS" и "Equinor Azerbaijan AS" в Азербайджане объявили о ликвидации.

Представительства норвежских энергетических компаний "Equinor Shah Deniz AS" и "Equinor Azerbaijan AS" в Азербайджане объявили о ликвидации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

В сообщении говорится, что кредиторы могут предъявить свои требования в течение 2 месяцев по адресу: город Баку, Хатаинский район, проспект Нобеля, дом 25Е.

Компания Equinor (до 2018 года Statoil) действует в Азербайджане с 1992 года. Компания владеет 7,27% в проекте разработки месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия и 8,71% в проекте Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

30 мая 2018 года SOCAR и Equinor подписали "Рисковый сервисный контракт на разработку месторождения "Карабах" в азербайджанском секторе Каспия" и "Соглашение о долевом разделе продукции (PSA) по разработке месторождений "Дан Улдузу-Ашрафи-Айпара" в азербайджанском секторе Каспия.