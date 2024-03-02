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Эксперт: ЮГК стал проектом, которым Азербайджан может гордиться

Эксперт: ЮГК стал проектом, которым Азербайджан может гордиться Южный газовый коридор (ЮГК) стал самым успешным завершенным проектом третьего десятилетия XXI века.
Энергетика
2 марта 2024 г. 13:03
Эксперт: ЮГК стал проектом, которым Азербайджан может гордиться

Южный газовый коридор (ЮГК) стал самым успешным завершенным проектом третьего десятилетия XXI века.

Об этом Report заявил эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

Эксперт напомнил, что строительство ЮГК началось в 2013 году по инициативе главы государства Ильхама Алиева. Проект, включающий в себя четыре сегмента, сегодня приносит Азербайджану не только политические и экономические выгоды, но и является предметом национальной гордости.

По словам Э.Амирова, основную финансовую нагрузку по коридору взяла на себя именно азербайджанская сторона: “Азербайджан пошел на этот риск и успешно реализовал проект. А начиная с 2015 года в Азербайджане проводятся встречи Консультативного совета ЮГК. Вчера в ходе заседания Консультативного совета ЮГК президент Азербайджана затронул вопросы увеличения добычи газа на месторождении "Абшерон", освоения глубоководной части блока "Азери-Чираг-Гюнешли", потенциала месторождения "Умид", что позволит Азербайджану продолжать играть ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности на долгие годы".

Э. Амиров также подчеркнул, что конфликт между Россией и Украиной значительно увеличил потребность в Южном газовом коридоре: "С 2022 года в результате этого конфликта мы получили более 10 обращений от европейских стран. Президент не отклонил ни одного обращения и подтвердил готовность Азербайджана оказать прямую поддержку".

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