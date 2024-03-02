Эксперт: ЮГК стал проектом, которым Азербайджан может гордиться

Южный газовый коридор (ЮГК) стал самым успешным завершенным проектом третьего десятилетия XXI века.

Южный газовый коридор (ЮГК) стал самым успешным завершенным проектом третьего десятилетия XXI века.

Об этом Report заявил эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

Эксперт напомнил, что строительство ЮГК началось в 2013 году по инициативе главы государства Ильхама Алиева. Проект, включающий в себя четыре сегмента, сегодня приносит Азербайджану не только политические и экономические выгоды, но и является предметом национальной гордости.

По словам Э.Амирова, основную финансовую нагрузку по коридору взяла на себя именно азербайджанская сторона: “Азербайджан пошел на этот риск и успешно реализовал проект. А начиная с 2015 года в Азербайджане проводятся встречи Консультативного совета ЮГК. Вчера в ходе заседания Консультативного совета ЮГК президент Азербайджана затронул вопросы увеличения добычи газа на месторождении "Абшерон", освоения глубоководной части блока "Азери-Чираг-Гюнешли", потенциала месторождения "Умид", что позволит Азербайджану продолжать играть ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности на долгие годы".

Э. Амиров также подчеркнул, что конфликт между Россией и Украиной значительно увеличил потребность в Южном газовом коридоре: "С 2022 года в результате этого конфликта мы получили более 10 обращений от европейских стран. Президент не отклонил ни одного обращения и подтвердил готовность Азербайджана оказать прямую поддержку".