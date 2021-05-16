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EIA снизило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год

EIA снизило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год В третьем квартале текущего года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 730 тыс. баррелей
Энергетика
16 мая 2021 г. 12:46
EIA снизило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году предположительно составит 740 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Term Energy Outlook – May 2021 Администрации энергетической информации Министерства энергетики США

Прогноз по добыче нефти на этот год изменился по сравнению с предыдущим прогнозом, снизившись на 10 тыс. баррелей или на 1,33%.

Во втором квартале этого года ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составит 720 тыс. баррелей. Согласно отчету агентства, это на 10 тыс. баррелей или на 1,37% меньше прогноза, представленного в апрельском отчете EIA. Соответственно, этот прогноз на 30 тыс. баррелей или на 4,34% больше, чем во втором квартале 2020 года.

Агентство считает, что в третьем квартале текущего года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 730 тыс. баррелей. Это аналогично предыдущему апрельскому прогнозу. А по сравнению с показателями третьего квартала 2020 года рост составил 70 тыс. баррелей или 10,6%.

В последнем квартале текущего года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на уровне 770 тыс. баррелей. Это совпадает с прогнозом, опубликованным в апреле, и на 80 тыс. баррелей или на 11,6% превышает показатели по суточной добыче нефти четвертого квартала прошлого года.

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Версия на английском языке EIA cuts Azerbaijan’s 2021 oil production forecast 
Версия на азербайджанском языке EIA bu il üçün Azərbaycanda neft hasilatı üzrə proqnozunu azaldıb

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