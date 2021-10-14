EIA не изменил прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год

EIA не изменил прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год

Прогнозируется, что среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году составит 740 тыс. баррелей.

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Прогнозируется, что среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году составит 740 тыс. баррелей. Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Term Energy Outlook – October 2021 Администрацию энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США. Согласно информации, прогноз по добыче нефти на этот год такой же, как и ранее в сентябре. В третьем квартале текущего года объем среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составил 720 тыс. баррелей. Это на 10 тыс. баррелей или на 1,37% меньше, чем в предыдущем сентябрьском прогнозе. А по сравнению с показателями третьего квартала 2020 года рост составил 60 тыс. баррелей или на 9,09%. В последнем квартале текущего года прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане составит 780 тыс. баррелей, что совпадает с прогнозом, опубликованным учреждением в сентябре. Этот прогноз на 90 тыс. баррелей или 13,04% превышает показатели по суточной добыче нефти четвертого квартала прошлого года. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке EIA keeps forecast for Azerbaijan’s oil production for this year unchanged