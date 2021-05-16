EIA изменила прогноз по добыче нефти в Азербайджане на II квартал

По сравнению с показателями второго квартала 2020 года прогнозируется рост на 30 тыс. баррелей или на 4,35%

Администрация энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) изменила прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на второй квартал 2021 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на последний отчет Short-Term Energy Outlook – May 2021.

Согласно новому прогнозу EIA, среднесуточная добыча нефти в стране во втором квартале этого года прогнозируется на уровне 720 тыс. баррелей в сутки. Это на 10 тыс. баррелей или на 1,37% меньше, чем прогнозировалось в апреле.

По сравнению с показателями второго квартала 2020 года прогнозируется рост на 30 тыс. баррелей или на 4,35%.

Прогнозируется, что среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году составит 740 тыс. баррелей. В предыдущем прогнозе эта цифра составляла 750 тыс. баррелей.