Доходы TANAP достигнут 1,5 млрд долларов в год

Пропускная способность TANAP увеличивается с каждым годом и достигнет полной мощности в 2022 году

"Как только Трансанатолийский газопровод (TANAP) достигнет полной пропускной способности, его годовой доход может составить 1,5 млрд долларов США".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол во время выступления на онлайн-пресс-конференции для азербайджанских журналистов.

По его словам, пропускная способность TANAP увеличивается с каждым годом и достигнет полной мощности в 2022 году.

Он отметил, что TANAP является полностью прибыльным проектом: "Проект принесет большие деньги инвестору. Особенно большие доходы получит его пайщик - SOCAR”.

В Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шахдениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок через Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Транспортировка коммерческого газа через TANAP в Турцию началась 30 июня 2018 года.