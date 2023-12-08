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Чистая стоимость азербайджанской нефти снизилась на 22%

Чистая стоимость азербайджанской нефти снизилась на 22% В январе-сентябре 2023 года чистая стоимость барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light составила 78,6 доллара.
Энергетика
8 декабря 2023 г. 12:29
Чистая стоимость азербайджанской нефти снизилась на 22%

В январе-сентябре 2023 года чистая стоимость барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light составила 78,6 доллара.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к бюджету Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2024 год.

Согласно документу, это на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"За 9 месяцев текущего года доходы бюджета ГНФАР исполнены на сумму 14 878,3 млн манатов, или 91,1% от утвержденного прогноза, а расходы бюджета исполнены на сумму 3 587 млн манатов, или 30,3% от утвержденного прогноза", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin xalis mədaxil qiyməti 22 % azalıb

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